Взрывы произошли в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя. В российском минобороны объяснили случившееся возгоранием на складе боеприпасов. Оно произошло на территории обвалованной площадки их временного хранения в воинской части, заявили в ведомстве.

После возгорания в Майском серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются, добавили в минобороны.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что оккупированный Крым — это не о туризме, а о "взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров".

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, двое пострадавших все-таки есть — у одного мужчины осколочное ранение, а другого "придавило стенкой". Их жизни, по его словам, ничего не угрожает.

Около двух тысяч человек эвакуировали из пятикилометровой зоны ЧП, есть повреждения жилых домов, заявил Аксенов.

Издание "Крыминформ" написало, что речь идет о двух взрывах в Крыму: пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. По свидетельствам очевидцев, взрывы действительно прогремели на электрической подстанции в Джанкойском районе, пишет УНИАН.

В агентстве сообщают, что в экстренных службах эту информацию подтверждают.

Официальных комментариев по поводу двух взрывов ни от российских, ни от украинских властей пока не было.

Неделю назад, 9 августа, взрывы произошли в поселке Новофедоровка Сакского района. В результате погиб один человек и еще семеро были ранены.