Разбирательство открыто после получения предварительного отчёта полиции, в котором содержатся существенные детали произошедшего. Полноценное расследование начнётся, когда судья получит более полную и конкретную информацию о случившемся, сообщают источники.

В среду в посольстве Украины в Мадриде после вскрытия взорвалась бандероль, в результате чего был ранен сотрудник службы безопасности. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что в посольство пришёл "пакет с коробкой внутри". Бандероль была адресована послу, но её отправитель не был указан, поэтому секретарь отнесла его коменданту.

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Комендант вынес коробку во двор, чтобы "никого не было рядом", открыл и, услышав щелчок, отбросил, после чего коробка взорвалась. Сотрудник получил незначительные повреждения пальца на правой руке, в больнице их обработали.

По сведениям источников Europa Press в испанской полиции, бандероль содержала пиротехнические элементы. Следствие продолжается.

Как сообщают испанские СМИ, накануне подобный подозрительный пакет получила и базирующаяся в Сарагосе компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины. Пакет был уничтожен контролируемым взрывом, никто не пострадал. В четверг поступили сообщения и о подозрительном пакете, поступившем на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в штаб-квартиру министерства обороны. В тот же день МВД проинформировало Национальный суд о том, что ещё 24 ноября подобную подозрительную бандероль получили в канцелярии премьер-министра. Пакет был адресован лично премьеру Педро Санчесу, в нём также находился "пиротехнический материал".

Пока не ясно, связаны ли все эти случаи между собой и кто стоит за рассылкой посылок с взрывными устройствами.