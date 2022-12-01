Разбирательство открыто после получения предварительного отчёта полиции, в котором содержатся существенные детали произошедшего. Полноценное расследование начнётся, когда судья получит более полную и конкретную информацию о случившемся, сообщают источники.
В среду в посольстве Украины в Мадриде после вскрытия взорвалась бандероль, в результате чего был ранен сотрудник службы безопасности. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что в посольство пришёл "пакет с коробкой внутри". Бандероль была адресована послу, но её отправитель не был указан, поэтому секретарь отнесла его коменданту.
Комендант вынес коробку во двор, чтобы "никого не было рядом", открыл и, услышав щелчок, отбросил, после чего коробка взорвалась. Сотрудник получил незначительные повреждения пальца на правой руке, в больнице их обработали.
По сведениям источников Europa Press в испанской полиции, бандероль содержала пиротехнические элементы. Следствие продолжается.
Как сообщают испанские СМИ, накануне подобный подозрительный пакет получила и базирующаяся в Сарагосе компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины. Пакет был уничтожен контролируемым взрывом, никто не пострадал. В четверг поступили сообщения и о подозрительном пакете, поступившем на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в штаб-квартиру министерства обороны. В тот же день МВД проинформировало Национальный суд о том, что ещё 24 ноября подобную подозрительную бандероль получили в канцелярии премьер-министра. Пакет был адресован лично премьеру Педро Санчесу, в нём также находился "пиротехнический материал".
Пока не ясно, связаны ли все эти случаи между собой и кто стоит за рассылкой посылок с взрывными устройствами.
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