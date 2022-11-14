Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован полицией, сообщал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Власти Турции расценивают взрыв в центре Стамбула 13 ноября как теракт, заявил вице-президент страны Фуат Октай.

"Гнусное нападение"



В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил воскресное нападение в центре Стамбула и заявил, что в результате взрыва в районе площади Таксим шесть человек погибли и десятки получили ранения. По последним данным, пострадал 81 человек.

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"Соответствующие подразделения нашего государства работают над поиском виновных […] в этом гнусном нападении", — сказал Эрдоган на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали турецкие телеканалы.

Взрыв прогремел на популярной у туристов и местных жителей пешеходной улице Истикляль. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в воскресенье, взрыв устроила смертница.

"Нападавшей была женщина, она взорвала бомбу. Это указывает на террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих оценивается как тяжелое", — сказал он.

По словам Октая, четыре человека погибли на месте взрыва, еще двое — позднее в больнице. Расследованием теракта занимаются 14 следователей Генпрокуратуры Турции, а также судмедэксперты.

"Кто бы ни стоял за этим, внутри наших границ или в любом уголке мира, мы до них доберемся. Эти люди будут доставлены в Турцию, предстанут перед судом и будут наказаны", — заявил Октай.

О подозрении на теракт говорил и Эрдоган в ходе пресс-конференции. Он также в довольно резких выражениях пообещал наказать виновных.

"Виновные в случившемся получат по заслугам, — сказал он. — Попытка захватить Турцию и турецкую нацию с помощью терроризма не достигнет своей цели ни сегодня, ни завтра".

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что взрыв произошел около 16:20 по местному времени.

На место происшествия прибыли отряды полиции, машины скорой помощи, пожарной охраны и других чрезвычайных служб.

На видеозаписях в социальных сетях видно, как люди разбегаются по улице Истикляль, где находится большое количество ресторанов и магазинов.

Площадь Таксим и улица Истикляль — один из наиболее популярных и многолюдных районов Стамбула.

В туристическом районе Стамбула произошел взрыв. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов. Подробнее: https://t.co/BlHJJR5Jil pic.twitter.com/gjnZggCQnp — bbcrussian (@bbcrussian) November 13, 2022



На видеороликах с места происшествия также заметны люди, сидящие на земле, раненые или оглушенные взрывом.

Судя по этим роликам, а также сообщениям корреспондентов, взрыв было слышно издалека, а на его месте вырвалось пламя.

На снимках также виден широкая черная воронка на месте взрыва, а также несколько тел на земле неподалеку.

На улице Истикляль также находится российское консульство, но взрыв произошел в нескольких кварталах от него.

"Интурист" сообщил, что российских организованных туристов среди пострадавших нет.

"Среди пострадавших от взрыва на улице Истякляль в Стамбуле, по предварительной информации, наших туристов не было. Связываемся со всеми, все в порядке, туристы на связи", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Интуриста".

Как передает с места событий корреспондент Би-би-си Орла Герин, в верхней части оживленной стамбульской улицы Истикляль находится большое количество полиции.

"Въезд на улицу с площади Таксим перекрыт. Над головой кружит вертолет. В район съехалась полиция по охране общественного порядка, туда-сюда снуют машины скорой помощи", — сообщает она.

Из зоны вокруг взрыва всех эвакуировали, место происшествия оцеплено.

Улица Истикляль уже становилась местом нападения во время череды атак на Стамбул в 2015-2016 годах, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в ночной клуб на побережье Босфора и открыл огонь по посетителям.

В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.