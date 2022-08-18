Среди погибших — имам мечети.
Пока непонятно, кто стоит за этим нападением. Однако всего неделю назад боевики "Исламского государства" взорвали в Кабуле поддерживающего "Талибан" священнослужителя.
На сегодняшний день ИГ — главный враг талибов, захвативших в прошлом году контроль над Афганистаном. Теперь обе группировки воюют не на жизнь, а на смерть.
Силы безопасности оцепили место взрыва в Кабуле.
Очевидцы рассказали, что слышали мощный взрыв, от которого вылетели окна в близлежащих домах.
"Я видел, очень много погибших, людей даже выбрасывало из окон мечети", — сказал агентству Reuters один из очевидцев.
Стефано Соцца, глава неправительственной организации по оказанию неотложной помощи, управляющей главной городской больницей, рассказал Би-би-си, что его сотрудники оказали помощь 35 людям, включая детей.
"Наши врачи… всю ночь оперировали нуждающихся в хирургической помощи больных. Повреждения в основном были связаны со взрывом, поэтому внутри тел были осколки, а снаружи — ожоги", — сказал Соцца.
По его мнению, взрыв произошел внутри мечети. "Вероятно, во время молитвы кто-то вошел, в тот момент внутри было многолюдно, и тогда [нападавший] активировал самодельное взрывное устройство. Таким образом, все люди, находившиеся рядом с нападавшим, погибли, а окружающие получили многочисленные ранения", — добавил Соцца.
"Исламское государство", похоже, расширяет круг целей
Лиз Дюсет, корреспондент Би-би-си
Мечеть была переполнена, бомба была мощной, и, по всей видимости, еще один священнослужитель попал в поле зрения ИГ, группировки, ставшей самым могущественным врагом Талибана.
В прошлом месяце в Кабуле произошли нападения на трех видных религиозных деятелей, а в других городах некоторых из них убили.
На прошлой неделе погиб шейх Рахимулла Хаккани, как считается, близкий к талибам. На этот раз — Амир Мухаммад Кабули, который, как утверждается, был приверженцем более умеренной суфийской ветви ислама.
На видео, размещенном в социальных сетях, запечатлена сцена кровавой бойни.
Один студент, находившийся рядом с мечетью, рассказал Би-би-си, что видел распростертые внутри тела убитых и раненых, в том числе детей, пришедших на вечернюю молитву.
Отличительной чертой ИГ до сегодняшнего дня были нападения на представителей шиитского меньшинства хазарейцев. Но теперь, как раз когда талибы отмечают первую годовщину прихода к власти, круг интересов ИГ, похоже, расширяется.
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