Взрыв в египетском курортном городе Таба: есть раненые, предположительно ракетный удар

Курортный город Таба расположен рядом с границей, в непосредственной близости от израильского Эйлата.

В Армии обороны Израиля сообщили, что осведомлены об «инциденте, связанном с безопасностью».

По информации египетской телекомпании Al Qahera News, взрыв произошел вблизи от медицинского учреждения. Пострадало также находящееся неподалеку жилое здание, сообщила телекомпания, показав кадры взрыва в прямом эфире.

Согласно данным телекомпании, взрыв был вызван упавшей ракетой и связан с войной между Израилем и Газой. Однако пока нет ясности, был ли это случайный или целенаправленный удар.