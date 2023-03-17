Вывоз Россией украинских детей — это военное преступление, считает комиссия ООН

В опубликованном в четверг докладе комиссии, которая работает в Украине уже несколько месяцев, подчеркивается, что международное гуманитарное право запрещает — за некоторыми редкими исключениями — эвакуацию детей стороной в вооруженном конфликте.

Глава комиссии, норвежский судья Эрик Месе рассказал на пресс-конференции, что он с коллегами детально изучил случаи 164 детей в возрасте от четырех до 18 лет, вывезенных из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

Как пишут в докладе члены комиссии, сами эти дети и их родители рассказали, что российские социальные службы говорили детям, что их отдадут в российские семьи, и украинские дети "выражали серьезнейшие опасения", что их навсегда разлучат с родными.

По подсчетам украинских властей, по состоянию на февраль россияне вывезли из страны 16221 украинского ребенка (комиссия ООН говорит, что не может подтвердить эту цифру). Украина неоднократно называла это преступлением и добивается возвращения детей.

Учат любить Россию

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова в прошлом году объявила, что сама взяла в свою семью ребенка из Мариуполя — разбомбленного россиянами города, а позже, в сентябре, рассказывала, что детей оттуда успешно учат любить Россию.

"Когда мы их привезли на территорию Московской области, чтобы они немножечко восстановились, началась история, что они негативно отзывались о президенте [Путине], говорили всякие гадости, пели гимн Украины, "Слава Украине" и все такое, — рассказала Львова-Белова в Общественной палате. — Поэтому да, есть вот этот некий какой-то негатив, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России".

"Противозаконную депортацию украинских детей на территорию РФ россияне выдают за благородные поступки по спасению детей", — говорил в прошлом году украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и заявлял, что международное право квалифицирует насильственную передачу детей одной национальной группы в другую геноцидом.

Геноцид не обнаружен

Украинские власти часто называют действия России геноцидом, но следственная комиссия ООН, по словам Эрика Месе, не нашла надежных подтверждений, что Россия проводит в Украине именно политику геноцида в строго юридическом смысле.

"Мы не находим, что в Украине был геноцид. Тем не менее, мы, конечно, следим за всякого рода свидетельствами в этом отношении, и мы отмечаем, что по некоторым аспектам могут возникать вопросы относительно этого вида преступлений. Например, заявления в российских медиа против групп [украинского населения]. Но мы пока не пришли ни к какому выводу. Мы продолжим работу", — сказал Эрик Месе.

Помимо вывоза детей, комиссия расследовала все обвинения против России в связи с войной в Украине.

"Комиссия пришла к выводу, что российские власти совершили многочисленные нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, помимо широкого спектра военных преступлений, включая военное преступление в форме чрезмерного количества случайных смертей, ранений или объема ущерба, преднамеренных убийств, пыток, бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы, изнасилований, а также незаконных перемещений и депортации", — сказал Эрик Месе.

В докладе, в частности, отмечается, что российские военные и прочие силовики систематически и широко практикуют пытки, включая подключение тока к гениталиям, подвешивание за скованные руки, удушение надетым на голову пластиковым пакетом и т.п., а также изнасилования, и все это может классифицироваться как преступления против человечности.

Несмотря на то, что доклад опубликован в годовщину бомбардировки россиянами театра в Мариуполе, где прятались мирные жители города, члены комиссии не смогли выяснить, было ли преступление против человечности то, что происходило там прошлой весной, хотя и пытались.

В докладе объясняется, что членов комиссии не пустили в оккупированную Россией часть Донецкой области, в том числе Мариуполь, а без этого юридически обоснованные выводы комиссия делать не может.

Независимая международная следственная комиссия по Украине была создана в прошлом марте, через несколько дней после нападения России на Украину, Советом ООН по правам человека. В нее вошли бывший судья Международного трибунала по Руанде, Верховного суда Норвегии и Европейского суда по правам человека Эрик Месе, боснийская судья Ясминка Джумхур и колумбийский правозащитник Пабло де Грейфф.

В октябре комиссия опубликовала первый доклад, в котором речь шла о событиях в северных областях Украины — Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской — во время российской оккупации.

Комиссия пришла к выводу, что подавляющее большинство нарушений гуманитарного права, в том числе военных преступлений, случившихся в этот период в регионе, совершили российские военные и оккупационные власти, но и украинские военные в некоторых случаях нарушали права человека и гуманитарное право, а в двух случаях совершили военные преступления.