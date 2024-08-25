Вывезенные из Украины дети: как отцы борются за свои права

По словам Василия, он уже консультировался с юристами, однако детали своих дальнейших действий разглашать не стал. В то же время заверил, что к силовым методам прибегать не собирается, хотя такие предложения „помощи“ после огласки ситуации в соцсетях ему уже поступали. „Если звонят люди и говорят, что за определенную сумму мы привезем тебе ребенка из Польши в Украину, с этими людьми я не буду разговаривать“, - уверяет Василий.

Он не теряет надежды, что ему удастся договориться с бывшей женой, ведь до этой ситуации в вопросах, касающихся ребенка, они всегда были „коллегами и партнерами“. В то же время он понимает, что в нынешних обстоятельствах бывшая жена в более выигрышном положении. „Она так мне написала, если, мол, ты будешь послушный, условно, то будешь видеться с ребенком и говорить, что я считаю максимально несправедливым. Я просто хочу бороться за своего ребенка, хочу с ним проводить столько же времени, сколько и мама“, - говорит Василий.