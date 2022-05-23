Выученные уроки войны и "тотальная оборона". Как живет армия Финляндии

Финны всерьез обсуждают, что могут стать следующими и называют Россию "соседом, от которого не знаешь, чего ждать". Опасения финнов усугубляются тем, что война в Украине слишком напоминает им сценарий, по которому 82 года назад Советский Союз напал на Финляндию. Тогда страна потеряла одну десятую своей территории, но смогла сохранить независимость. И с тех пор значительно усовершенствовала свою оборонную стратегию.

"Тотальная оборона"



С точки зрения военной стратегии, главной проблемой Финляндии является ее малонаселенность. Финляндия занимает примерно такую же площадь, как Германия. Но население Германии — 83 миллиона человек, а Финляндии — 5,5 миллиона. При этом Финляндия имеет 1340 км сухопутной границы с Россией.

Чтобы решить эту проблему, Финляндия разработала и использует концепцию "тотальной обороны".

Идея в том, чтобы к участию в войне была готова как можно большая доля граждан, что позволит максимально сковать и истощить врага, нанести передовым подразделениям оппонента такой урон, что они не смогли бы продолжить наступление. А сам враг стал бы заинтересован в прекращении войны путем переговоров.

Для обеспечения обороны в случае военного конфликта на территории Финляндии армия постоянно отрабатывает механизмы максимальной мобилизации всех ресурсов общества.

В мирное время численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, из них около 20 000 — это солдаты-срочники. В военное время армия может оперативно выставить еще 280 тысяч военных. А еще 700 тысяч — это так называемый "глубокий резерв" — это те, кто отслужил по призыву более 10 лет назад, но даже их периодически вызывают на учения.

В учениях принимают участие не только эти люди, но и представители частного бизнеса и местные власти — не реже раза в год они оттачивают взаимодействие и узнают о задачах, которые им нужно выполнять в случае войны.

В Финляндии существует множество складов обмундирования, оборудования и продовольствия на экстренный случай. Часть этих запасов — например, маски, перчатки и медикаменты — очень пригодились на первом этапе борьбы с пандемией коронавируса в 2020 году.

Каждое финское здание площадью более 1200 квадратных метров оснащено бомбоубежищем (в том числе с системой фильтрации воздуха на случай ядерного удара). В большинстве городов также есть большие здания, построенные в нишах вырубленной горной породы. Обычно они используются в качестве спортивных арен, но в случае войны могут оказаться отличным укрытием для мирных жителей или базой для военных.

Также в Финляндии действует предписание оборудовать каждый мост, путепровод и тоннель специальными нишами для установки взрывчатки. В мирное время эти ниши пустуют, но в случае опасности в них установят заряды, чтобы подрывать коммуникации на пути наступающих сил врага.

Первый этап "тотальной обороны" приводится в действие уже в момент, когда военная разведка Финляндии зафиксирует существенное наращивание войск оппонентов у своих границ.

В этом случае необходимое оборудование и технику начнут перебрасывать из мест хранения в мобилизационные центры, в пункты сбора начнут вызывать резервистов. Гражданские строительные компании вместе с военными инженерами будут выставлять минные поля, строить оборонительные укрепления и вкладывать взрывчатку в опоры мостов и тоннелей.

В случае высокой вероятности нападения извне военно-морскому флоту Финляндии предписано выставить в территориальных водах страны минные поля, чтобы перекрыть проход к побережью. Свободными оставят лишь несколько морских путей, которые будут охраняться военными кораблями и береговыми артиллерийскими батареями. Военно-воздушным силам предписано рассредоточиться по многочисленным маленьким базам. Часть дорог могут быть использованы как взлетно-посадочные полосы.

Но главная роль в обороне отводится небольшим отрядам пехоты.

Офицер за год и выходные дома



Легко вооруженные, но очень подвижные соединения пехоты должны, используя особенности местности (например, леса, холмы и болота), устраивать засады и наносить удары по подразделениям наступающего врага.

После успешной засады пехотинцам предписывается отступать вглубь своей территории, чтобы, с одной стороны, максимально сократить собственные потери, а с другой — чтобы вынудить противника идти определенными маршрутами, на которых будут ждать новые засады и минные поля.

Схожую тактику — блокировать движение наступающих по дорогам колонн и разбивать их — успешно применяли и некоторые подразделения украинской армии, в частности, при обороне Киева.

Служба по призыву обязательна для всех подходящих по здоровью молодых мужчин Финляндии в возрасте от 18 до 30 лет. Девушки, если у них есть желание, тоже могут отслужить.

"Служба в армии считается в Финляндии престижной, от призыва уклоняются крайне редко. Сама служба четко организована, призывники изучают большой объем информации, с ними много занимаются тактикой и стрельбой. Формализм сведен к минимуму", — отмечает профессор Петтери Йоуко из национального университета обороны Финляндии. Йоуко много лет служил в финской армии, выйдя в отставку в звании полковника.

На выходные всех призывников отпускают домой. По будням срочникам стараются дать несколько свободных часов по вечерам или в течение дня, чтоб они могли увидеть друзей или решить срочные личные дела.

Длится срочная служба от пяти с половиной до 11 с половиной месяцев в зависимости от специальности и направления. Дольше всех готовят будущих офицеров: прошедшие специальный отбор призывники могут к концу службы получить погоны младшего лейтенанта и командовать взводом.

По данным соцопроса, в 2021 году 73% жителей Финляндии выступали за сохранение обязательного призыва для мужчин.

"После Второй мировой войны в обществе была дискуссия, надо ли делать профессиональную армию. Но в итоге все же решили не только сохранить срочную службу, но и существенно развить ее, улучшить подготовку призывников. Только грамотное обучение призывников и сохранение подготовки и знаний у резервистов может обеспечить безопасность нашей страны. Такой вывод был сделан на основе анализа опыта Второй мировой войны и особенно "зимней войны" с СССР", — отмечает профессор Йоуко.

Уроки истории и удивительные параллели



Секретные приложения к заключенному в 1939 году "пакту Молотова — Риббентропа" предусматривали, что "в случае территориально-политического переустройства" Финляндия будет считаться сферой влияния Советского Союза. Иными словами, Германия обязывалась не препятствовать попыткам Сталина аннексировать Финляндию.

Стягивание советских войск к финской границе началось уже в сентябре 1939 года. В 21 веке Россия также начала стягивать войска к границе с Украиной за несколько месяцев до начала вторжения.

Сталин предложил Хельсинки отдать часть своей территории СССР, допустить к себе советские войска и разрушить линию укреплений на Карельском перешейке. Советский лидер утверждал, что это необходимо для того, чтобы обезопасить Ленинград от обстрелов финской артиллерии.

Документы, подтверждающие существование в Хельсинки плана обстреливать Ленинград, не обнаружены. Финляндия на тот момент придерживалась нейтралитета, хотя и ориентировалась на Запад, а не на СССР. После двух недель переговоров Финляндия отказалась отдать свои территории СССР.

Вскоре после этого — 26 ноября — Москва заявила, что финская артиллерия обстреляла советские части у деревни Майнила на Карельском перешейке, убив четверых красноармейцев. При том, что в документах 68-го стрелкового полка 70-й дивизии, который якобы подвергся обстрелу, нет никаких упоминаний ни об обстреле, ни о потерях в тот день.

В 2022 году — за несколько дней до вторжения — Москва начала рапортовать об обстреле своей территории со стороны Украины и заявила об опасности, неминуемо грозящей жителям Донбасса.

В 1939 году "ответ" СССР был быстрым. 30 ноября четыре советские армии, которые "почему-то" были полностью готовы к броску, перешли границу Финляндии и нанесли удары сразу по нескольким направлением. Начались бомбардировки Хельсинки, Тампере и других городов. В 21 веке Россия тоже начала вторжение в Украину сразу с нескольких флангов и обстреляла Киев, Харьков, Ивано-Франковск и ряд других городов.

Боевые действия на территории Финляндии в Советском союзе называли не войной, а "помощью рабочим Финляндии, восставшим против буржуазного правительства белофиннов". В 21 веке Россия также предпочитает называть свое военное вторжение на территорию Украины не войной, а "спецоперацией".

На второй день войны на территории СССР было создано марионеточное правительство во главе с финским коммунистом Отто Куусиненом. В 21 веке о планах Москвы создать в Киеве марионеточное правительство из пророссийских политиков за месяц до вторжения рассказывала британская разведка.

В 1939 году, по мнению ряда историков, советские генералы планировали закончить финскую кампанию за три недели к 21 декабря — дню рождения Сталина — и объявить о победе. По данным американской разведки, в 2022 году российские военачальники тоже планировали, что наступление на Украину будет быстрым и успешным.

В 1939-1940 годах СССР натолкнулся на отчаянное сопротивление финских военных. Несмотря на то, что у финнов было всего 15 танков (СССР выставил около 4 000 танков) и в два раза меньше бойцов, они смогли остановить наступающие подразделения страны Советов.

За 104 дня войны Красная армия потеряла более 120 тысяч человек, Финляндия — менее 26 тысяч. Советским военным не хватало взаимодействия между родами войск, не работала связь. Пехотинцы погибали под огнем пулеметов из укреплений, грамотно расположенных на хорошо укрепленной "линии Маннергейма".

Рядовые Красной армии были плохо обучены и экипированы. Несмотря на морозы в минус 30-40 градусов, многие были одеты в осеннюю форму одежды, не получили лыжи или не умели ими пользоваться. Советским офицерам выдали белые полушубки, что выделяло их на фоне солдат и делало легкой мишенью для финских снайперов.

"Пришел мороз, а бойцы не имеют обуви и перчаток, и к тому же не обеспечиваются продовольствием и боеприпасами. Более двухсот бойцов вышли из строя, часть погибла, а другая часть без обуви (ноги заворачивали в портянки и бинты) были в таком плохом моральном состоянии, что идти с ними в бой было невозможно", — сообщали в НКВД советской Карелии о состоянии 29-стрелкового полка в декабре 1939 года.

В 2022 году в Украине российская армия столкнулась со схожими сложностями: недостаточная координация между подразделениями, проблемы со связью, просроченные пайки и высокая доля офицеров среди погибших. Некоторых солдат — также как в 1939-м году — эвакуировали с обморожением ног.

Советские военные были шокированы уровнем благосостояния в домах финнов, поэтому нередкими были случаи мародерства. Еду съедали на месте, а вот вещи пытались переправить родным. Вскоре НКВД начал обыски в домах подозреваемых.

"В результате обыска в квартире командира взвода роты связи Г. и помкомвзовда Г. изъяты присланные из города Терийоки велосипед, костюм, два ковра, 14 полотенец, 6 простыней, швейная машина, посуда…", — говорилось в докладной записке НКВД Ленинградского военного округа от 14 декабря 1939 года.

В 2022 году российских военных также неоднократно обвиняли в мародерстве.

Советскому Союзу пришлось остановиться



К марту 1940 года СССР уже прорвал "линию Манергейма", но понес огромные потери. Более того появилась информация о готовящейся высадке десанта Франции и Британии на севере Финляндии. Лондон прорабатывал вариант вылетов тяжелых бомбардировщиков для удара по нефтяным месторождениям СССР в Баку и Грозном.

Сталин решил пойти на переговоры и стороны подписали мирный договор. Финляндия потеряла 40 тыс. квадратных километров территории, где производилось 11% ВВП страны и проживали 12% ее населения.

Но финны сохранили независимость и показали, что за посягательство на любую часть финской территории нападающий заплатит большую цену.

События "зимней войны" повлияли и на дальнейшие решения, принятые Финляндией. В следующей фазе Второй мировой войны, когда Гитлер и Сталин перестали быть союзниками и Германия напала на СССР, финны выступили на стороне Германии, надеясь вернуть потерянные по итогам советско-финской войны земли.

Что все это может значить?



На протяжении десятилетий после Второй мировой войны Финляндия придерживалась изначально навязанного Советским Союзом нейтралитета, не вступая ни в какие военные альянсы.

В течение последнего десятилетия идею войти в НАТО поддерживали лишь 20-25% населения. Но после вторжения России в Украину, согласно последнему опросу общественного мнения, этот показатель вырос до рекордно высокого уровня в 76%.

В случае присоединения Финляндии к НАТО, протяженность границы альянса с Россией увеличится в два раза.

"Я думаю, очень важно, что теперь почти все Балтийское море окажется окружено странами НАТО. Вне их контроля будет только Санкт-Петербург, небольшой кусочек Финского залива и Калининград. Это существенная перемена для региона", — отмечает аналитик Центра европейских исследований Иэн Бонд.

Эксперт считает, что высока вероятность того, что Хельсинки решит войти в НАТО без каких-либо оговорок. А вот Швеция может поставить ряд условий: например, не размещать иностранные военные базы на своей территории в мирное время и не устанавливать ядерное оружие.

"С точки зрения блока НАТО сильная сторона Финляндии не только в ее собственной отлаженной системе обороны, но и в том, что финская армия уже имеет опыт взаимодействия с силами северо-атлантического альянса", — отмечает отставной генерал Бен Ходжес, командовавший силами США в Европе.

Офицеры вооруженных сил Финляндии являются экспертами в ведении войны в арктическом климате и мастерами выживания в суровых лесах Скандинавии. А это может иметь большое значение для противостояния попыткам России увеличить свое влияние в Арктике, добавляет Ходжес.