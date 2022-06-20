Его коалиция получила 245 мандатов, потеряв около сотни мест. На втором месте оказался новый альянс во главе с крайне левым лидером Жан-Люком Меланшоном под названием Nupes ("Новый экологический и социальный народный союз"), у него 131 место. На третьем - крайне правая партия соперницы Макрона во втором туре президентских выборов Марин Ле Пен (89 депутатских мест). Чтобы получить полный контроль над нижней палатой, партия Макрона должна была выиграть 289 мест из 577.

Многие депутаты, представляющие центристский блок Макрона, проиграли в своих округах, и это значит, что теперь Макрону будет намного сложнее проводить свои реформы. В том числе, по предварительным данным, не смогли избраться в парламент министр здравоохранения и председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран.

В предыдущем парламенте Франции Макрон контролировал более 300 голосов. Результат нынешних выборов оказался для Макрона хуже, чем предсказывали социологи.

Что будет с реформами?



Неделю назад первый раунд закончился тем, что союз левых и зеленых партий получил примерно такое же число голосов, что и либеральная коалиция Макрона.

После того, как Макрону не удалось добиться абсолютного большинства в 289 мест, ему придется искать поддержку у других партий, чтобы реализовать свои масштабные реформы, такие как повышение пенсионного возраста, снижение налогов и реформирование системы государственных пособий.

После избирательной кампании официальный представитель Nupes и член коммунистической партии Ян Броссат заявили своим сторонникам, собравшимся в городе Лонжюмо, что их политические противники "не думали, что левые и зеленые смогут объединиться, что это будет хаос и катастрофа", добавив, что " в стране и так уже царит хаос экономический, в результате которого 10 миллионов человек живут в нищете".

Во время президентской кампании Макрону удалось получить поддержку избирателей по всему политическому спектру. Он представил свою главную соперницу Марин Ле Пен как экстремистку, чьи взгляды несовместимы с ценностями французской республики.

Но со сторонниками Меланшона эта тактика не сработала. Макрон призвал избирателей дать ему твердое большинство в "высших интересах нации", особенно, учитывая, что у самых ворот Европы бушует развязанная Россией война.

Бывший марксист Жан-Люк Меланшон давно хотел, чтобы Франция вышла из НАТО, но сейчас он заявляет, что это больше не является для него приоритетом. Тем не менее, его политические взгляды остаются достаточно радикальными: например, недавно он написал в "Твиттере", что "полиция убивает" граждан страны, и пообещал дать французское гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в случае победы на выборах.

Что они предлагают?



Президент Макрон пообещал "новый способ" управления с более широким участием гражданского общества. Он предлагает:



Создать Национальный совет по возрождению, состоящий из местных жителей, чтобы сделать Францию более демократичной;

Реформы по борьбе с высокой стоимостью жизни и меры по обеспечению полной занятости населения, а также сокращение использования углеводородных источников энергии;

Пенсионную реформу и постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет



Альянс левых и зеленых хочет:

