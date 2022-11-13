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Демократической партии удалось сохранить контроль над Сенатом: пресса прогнозирует победу демократа Кэтрин Кортес Масто на промежуточных выборах в Неваде. Борьба за Палату представителей все еще продолжается, однако президент США, демократ Джо Байден уже заявил, что доволен результатами выборов.
Выборы в США: демократы получили контроль в Сенате благодаря победе в Неваде
© Reuters / Scanpix

Согласно прогнозу телекомпании Си-би-эс - американского партнера Би-би-си, - Масто, шесть лет назад ставшая первой избранной в Сенат латиноамериканкой, обошла республиканского кандидата Адама Лаксальта, которого поддерживал экс-президент Дональд Трамп.

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Таким образом, на данный момент Демократическая партия получает 50 мест в Сенате, Республиканская - 49 мест.

Единственным штатом, где результаты голосования еще не известны, остается Джорджия. Там 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат.

Однако, даже если победу в Джорджии одержит кандидат от республиканцев - при равном распределении голосов в Сенате ничья может быть разрешена вице-президентом США - демократом Камалой Харрис.

"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет", - прокомментировал предварительные итоги выборов Джо Байден.

Сохранение контроля над Сенатом означает, что демократы по-прежнему смогут утверждать на официальные посты кандидатов, выдвигаемых Байденом, - в том числе федеральных судей.

Лучший результат за 20 лет


Победа партии Джо Байдена в Сенате особенно примечательна, если учитывать не только его низкий рейтинг одобрения, и текущий уровень инфляции в США - самый высокий за последние 40 лет, отмечает корреспондент Би-би-си Дэвид Уиллис.

Не менее примечательным, по его мнению, стало выступление демократов на выборах в Палату представителей. Республиканцы, похоже, все еще набирают там большинство, однако со значительно меньшим отрывом, чем многие предсказывали. Ожидаемое преимущество республиканцев в нижней палате парламента принесет Джо Байдену немало проблем, однако в его пользу сыграют масштабные внутренние разногласия внутри Республиканской партии.

Учитывая, что промежуточные выборы в Америке традиционно благоприятствуют партии оппозиции, это лучший подобный результат за 20 лет - с тех пор как Республиканская партия Джорджа Буша-младшего добилась успехов в обеих палатах Конгресса в 2002 году.

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bbcrussian.com

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