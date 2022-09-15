Выборы в Швеции: левый кабинет подал в отставку, правые создают правительство

Окончательные результаты выборов еще предстоит установить, однако пока коалиция правых партий получает 176 мест в парламенте, а правившие до настоящего момента левые — 173. Эти результаты вряд ли изменятся даже после подсчета оставшегося процента голосов.

Выборы в Швеции состоялись еще в воскресенье, однако разница между основными противниками оказалась настолько мала, что назвать победителя было невозможно в течение трех дней.

При этом самой популярной партией в Швеции все равно остались социал-демократы во главе с Андерссон — они получили 30% голосов. Но левые теряют власть, поскольку у них больше нет большинства в парламенте.

Социал-демократы правили Швецией с 2014 года и доминируют на политическом ландшафте страны с 1930-х годов.

"Я начинаю работу над созданием нового правительства, которое сможет эффективно действовать", — сказал Кристерссон в обращении, размещенном в Инстаграме.

Впрочем, второй по числу поданных голосов стала не Умеренная коалиционная партия во главе с Кристерссоном, а более радикальное правое движение "Шведские демократы". До недавнего времени ведущие политические партии страны предпочитали не иметь с ними ничего общего: корни этой партии лежат в неонацистском движении конца 1980-х годов, а рост популярности совпал со значительным притоком иммигрантов.

В последние годы популярность "Шведских демократов" постепенно росла. Если в 2010 году они впервые попали в парламент с 5,7% голосов, то теперь получили 20,6% (при этом за Умеренную коалиционную партию проголосовали чуть более 19% избирателей).

Правые партии построили предвыборную кампанию на обещании решить проблему преступности, волна которой накрыла страну в последнее время. При этом "Шведские демократы" склонны обвинять в росте числа преступлений эмигрантов — и подобная риторика нашла отклик у многих избирателей. Аналитики называют это историческим сдвигом в стране, которая долгое время гордилась терпимостью и открытостью.

"Объединять людей, а не разделять"

Впрочем, Кристерссон пообещал, что его правительство будет работать "для всей Швеции и всех ее граждан". "В обществе есть большое недовольство, есть боязнь насилия, есть волнения относительно экономики, — заявил он. — Мир стал очень неопределенным, и политическая поляризация стала очень сильной в том числе и в Швеции. Поэтому мой посыл в том, что я хочу объединять людей, а не разделять".

Хотя "Шведские демократы" создадут вторую по величине фракцию в парламенте, они могут и не войти в правительство. Из-за их радикальной репутации "Умеренные" предпочитают создавать кабинет с другими не столь одиозными правыми партиями, в частности, с христианскими демократами. При этом "Умеренные" они все же рассчитывают на поддержку Шведской демократической партии при принятии решений.

Нынешний лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон возглавил партию в 2005 году, когда ее электоральная поддержка стабильно составляла около одного процента. С тех пор партия претерпела серьезные изменения и пообещала избавиться от своих расистских корней. В 2012 году Окессон объявил о политике "нулевой терпимости" к расизму, хотя критики регулярно обвиняют его в том, что борьба с расовыми предрассудками — не более чем видимость.

По мнению аналитиков, Окессон, однажды сказавший, что мусульмане представляют собой "самую большую внешнюю угрозу со времен Второй мировой войны", с годами смягчил риторику и политику партии — как и другие националистические движения в Европе.

И если другие европейские крайне правые партии в украинском конфликте поддержали президента России Владимира Путина, "Шведские демократы" выступили в поддержку Украины в войне с Россией и поддержали заявку Швеции на членство в НАТО — хотя до российского вторжения были против.