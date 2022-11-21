По предварительным данным, явка составила 69,44%. В голосовании приняло участие более 8,2 млн из почти 12 млн зарегистрированных избирателей, сообщили в ЦИК.

Согласно результатам экзитпола, проведенного в воскресенье международным институтом региональных исследований "Открытое общество", Касым-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов.

Другой экзитпол, проведенный Институтом общественной политики партии "Аманат", давал Токаеву еще больше: 85,52% голосов.

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После оглашения данных экзитполов вечером в воскресенье Токаев выступил в своем предвыборном штабе и заявил, что выборы прошли в соответствии с законом, а у всех кандидатов были равные возможности.

"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", — сказал он.

Перед выборами некоторые аналитики говорили, что уровень явки избирателей будет не менее важен, чем личность победителя — высокая явка будет означать доверие народа к власти.

Выборы президента назначил сам Токаев, который, по мнению аналитиков, таким образом намерен легитимизировать свою власть.

За пост главы государства боролись шесть кандидатов. Помимо Токаева, это депутат маслихата (местного законодательного органа) Астаны Каракат Абден, представитель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый профсоюзами экономист-теоретик Мейрам Кажыкен и правозащитница Салтанат Турсынбекова.

Конкуренты Токаева до этого в большой политике замечены не были и зарегистрировались буквально за два месяца до выборов.

Аналитики считают, что Токаев объявил досрочные выборы, чтобы утвердить свою победу до появления реальных противников или роста протестов в стране.

Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. Возглавлявший страну 28 лет Нурсултан Назарбаев поддержал Токаева на досрочных выборах и фактически передал ему власть. Поэтому Токаева многие считали лишь ставленником и лояльным сторонником Назарбаева.

Однако после акций протеста в январе 2022 года, когда в результате беспорядков погибли как минимум 225 человек, новый президент начал активно изгонять родственников бывшего лидера с ключевых постов в различных ведомствах, в том числе в спецслужбах и в государственных компаниях.