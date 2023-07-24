Выборы в Испании: правые победили, но создать коалицию не смогут

Главную конкуренцию консерваторам на досрочных всеобщих выборах этого года составляла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИРСП), получившая 122 места.
На четвертом месте, как и ожидалось, альянс левых партий Sumar, у которого 31 место.
Ранее предполагалось, что Народная партия может создать коалицию с Vox. В таком случае представители крайне-правых сил могли бы прийти к власти в Испании впервые с 1975 года, когда умер диктатор Франциско Франко.
Однако теперь ясно, что правым недостаточно голосов для создания правительства — хотя лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что начинает переговоры о коалиции.
Есть вероятность, что левые могут попытаться создать собственную правящую коалицию с несколькими региональными партиями, однако сделать это будет непросто.
"Позже в этом году могут состояться новые выборы", — сказала Би-би-си политический эксперт Каролин Грэй.
Спор о ценностях, прошлом и будущем
Что касается сторонников НП, то некоторые испытали разочарование. "Это не то, чего мы ожидали, — признался в интервью Би-би-си Адриан Падро. — Результаты пока что ниже чем то, на что мы надеялись".
Внеочередные выборы парламента были объявлены в Испании после того, как правящая партия показала крайне плохие результаты на выборах местных органов власти в мае этого года.
Как объясняла европейский корреспондент Би-би-си Катя Адлер, на этих парламентских выборах избиратели спорят не просто о том, какая политическая сила возглавит Испанию, но и ценностях, которые должны господствовать в этой стране.
Поскольку к власти могли прийти крайне-правые, сторонники левых партий часто называли конкурентов из правого лагеря фашистами. В свою очередь поддерживающие Народную партию говорили, что у страны есть два выбора — нынешний премьер-министр Санчес или Испания (подразумевая, что нынешнее правительство приведет страну к краху).
Один из левых испанских политиков сказал нашему корреспонденту, что появление правого правительства угрожает возвращением Испании к временам Франко и отказом от либеральных завоеваний, таких как однополые браки или право людей определять свою гендерную идентичность.
В свою очередь голосующие за правых говорят, что защищают семейные ценности и испанские традиции, такие как бой быков. Представители партии Vox также с одобрением отзываются о временах Франко.
Как напоминает наш корреспондент, подобные дебаты идут и во многих других странах мира, таких как Франция, Италия, Бразилия или США.