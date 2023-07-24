Выборы в Испании: правые победили, но создать коалицию не смогут

Главную конкуренцию консерваторам на досрочных всеобщих выборах этого года составляла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИРСП), получившая 122 места.

На четвертом месте, как и ожидалось, альянс левых партий Sumar, у которого 31 место.

Ранее предполагалось, что Народная партия может создать коалицию с Vox. В таком случае представители крайне-правых сил могли бы прийти к власти в Испании впервые с 1975 года, когда умер диктатор Франциско Франко.

Однако теперь ясно, что правым недостаточно голосов для создания правительства — хотя лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что начинает переговоры о коалиции.

Есть вероятность, что левые могут попытаться создать собственную правящую коалицию с несколькими региональными партиями, однако сделать это будет непросто.

"Позже в этом году могут состояться новые выборы", — сказала Би-би-си политический эксперт Каролин Грэй.

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