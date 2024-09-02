Выборы в Германии: что значит победа правых экстремистов

Земельные выборы на востоке Германии называют историческими, их последствия меняют расклад сил и могут повлиять на политику и в Берлине. По предварительным итогам прошедшего в воскресенье, 1 сентября, голосования в Тюрингии лидирует партия „Альтернатива для Германии“ (АдГ), у нее около 33 процентов. Ее ближайший конкурент - консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) - отстает почти на десять процентных пунктов.
Секрет успеха правых экстремистов в Тюрингии
Для основанной в 2013 году АдГ, которую в Германии называют правопопулистской, это рекордный успех на земельном уровне. В Саксонии АдГ тоже вышла в лидеры и на момент написания материала отставала примерно на один процентный пункт от ХДС, набравшего 32 процента. На фоне таких результатов АдГ больше не выглядит чистой партией протеста, какой ее считали раньше. Опросы показывали, что большинство голосует из убеждения.
Социологи отмечают, что среди молодежи популярность АдГ еще выше. 38 процентов тех, кому от 18 до 24 лет, проголосовали в Тюрингии за ультраправых.
Западные СМИ подчеркивают, что впервые со Второй мировой войны правоэкстремистская партия стала самой сильной на земельных выборах в Германии. Избирателей, похоже, не смущает, что в обеих землях ведомства по защите конституции признали АдГ правоэкстремистской, за ней наблюдают спецслужбы. Глава АдГ в Тюрингии, 52-летний Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), считается одним из лидеров правоэкстремистского крыла партии. Незадолго до выборов его приговорили к денежному штрафу за публичное использование запрещенной нацистской фразы. Несколько лет назад суд постановил, что Хёкке можно называть „фашистом“. Теперь он претендует на пост премьера Тюрингии.