Выборы в Германии: что значит победа правых экстремистов

Социологи отмечают, что среди молодежи популярность АдГ еще выше. 38 процентов тех, кому от 18 до 24 лет, проголосовали в Тюрингии за ультраправых.

Западные СМИ подчеркивают, что впервые со Второй мировой войны правоэкстремистская партия стала самой сильной на земельных выборах в Германии. Избирателей, похоже, не смущает, что в обеих землях ведомства по защите конституции признали АдГ правоэкстремистской, за ней наблюдают спецслужбы. Глава АдГ в Тюрингии, 52-летний Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), считается одним из лидеров правоэкстремистского крыла партии. Незадолго до выборов его приговорили к денежному штрафу за публичное использование запрещенной нацистской фразы. Несколько лет назад суд постановил, что Хёкке можно называть „фашистом“. Теперь он претендует на пост премьера Тюрингии.