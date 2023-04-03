По результатам выборов Орпо получил 20,8% голосов, а ультраправая партия "Финны" — рекордные для них 20,1%. При этом за партию Марин проголосовали 19,9% избирателей.
Орпо уже заявил, что получил мандат от избирателей на формирование нового правительства. Вскоре после этого Марин признала поражение.
Окончательные результаты выборов станут известны в среду, 5 апреля.
В течение нескольких недель до выборов три основные финские партии имели практически одинаковые рейтинги, в результате чего предсказать результаты голосования было невозможно.
Ни одна из трех партий не сможет создать правительство самостоятельно, и победителю придется искать партнеров по коалиции. Победившая партия сможет попробовать сколотить такую коалицию первой.
Результаты выборов вряд ли скажутся на вступлении Финляндии в НАТО: процесс практически завершен, и его поддерживали все основные политические силы страны. Главной темой предвыборной кампании был государственный долг страны.
Четыре года назад Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире. Ее личный рейтинг в опросах общественного мнения по-прежнему высок, хотя в последнее время он несколько снизился после того, как в интернете появилось видео с вечеринки в ночном клубе, после которого ей даже пришлось сдавать анализ, чтобы подтвердить, что у нее в крови не было наркотиков.
Орпо сказал, что готов вести переговоры со всеми партиями, чтобы получить большинство в 200-местном парламенте Финляндии, тогда как Марин отметила, что может войти в коалицию с Орпо, но не с "Финнами". Для формирования правительства требуется, чтобы коалиция набрала более 100 мест.
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