Выборы в Европарламент: во Франции побеждают ультраправые, Макрон объявил в стране досрочные парламентские выборы

Выборы в Европейский парламент проходили в разные дни на протяжении этой недели. Экзит-поллы и первые итоги подсчета голосов говорят об успехах ультраправых партий во многих странах, в том числе во Франции и Германии.

Во Франции опросы на выходе с избирательных участков показывают, что партия „Национальное объединение“, возглавляемая Марин Ле Пен, опережает поддерживающую президента Эммануэля Макрона правоцентристскую партию „Возрождение“ с результатом более 30% против 15,2%.

Решение Макрона распустить Национальное собрание и назначить новые выборы на 30 июня и 7 июля последовало вскоре за призывом к этому со стороны Жордана Барделлы, возглавившего предвыборный список лепенистов.