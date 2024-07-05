Выборы в Британии: лейбористы победили, Риши Сунак признал поражение, Кир Стармер будет премьер-министром

Действующий премьер-министр Риши Сунак также сумел переизбраться в своем округе Ричмонд и Норталлертон. Вместе с тем, он признал, что консерваторы проиграли, и сообщил, что поздравил Стармера с победой.

В краткой речи после объявления результатов Стармер, в частности, сказал: „Перемены начинаются прямо здесь, потому что это ваша демократия, ваше сообщество, ваше будущее. Вы проголосовали. Теперь пришло время нам выполнять обещания“.

Кир Стармер и министр финансов в теневом правительстве Рэйчел Ривз, которой прочат второй по значимости пост в будущем правительстве, уверенно победили в своих избирательных округах.

Подсчет голосов завершен еще не во всех избирательных округах, но лейбористы уже официально победили в 410 из них, что обеспечивает им комфортное большинство в 650-местной палате.

В тех избирательных округах, где разрыв между кандидатами окажется мал, подсчет голосов может продолжаться довольно долго.

Позже в пятницу Сунак, а затем Стармер отправятся в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III. Мы планируем прямую трансляцию церемонии с комментариями, следите за нашим YouTube-каналом , объявлениями на сайте и в соцсетях.

„Сегодня передача власти из рук в руки пройдет в мирной и упорядоченной манере, с доброй волей со всех сторон. Это должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны. Британский народ сегодня вынес отрезвляющий вердикт, многому нужно научиться… и я беру на себя ответственность за поражение“, — сказал Сунак.

Но почти во всех округах подсчет уже завершен. Лейбористы победили в 410 из них, либерал-демократы — в 70, Консервативная партия победила в 116 округах, преимущественно тех же, где она побеждала и в 2019 году.

Еще в четырех победили кандидаты от правопопулистской партии „Реформа“, в том числе ее лидер Найджел Фарадж.

Из числа известных консерваторов, которые уже официально проиграли и в новом парламенте заседать не будут, можно назвать Гранта Шаппса, занимающего в уходящем правительстве пост министра обороны, и Пенни Мордаунт, в 2022 году претендовавшую на пост лидера партии, но уступившую в итоге Риши Сунаку.