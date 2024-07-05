Выборы в Британии: что говорят о триумфе лейбористов и поражении консерваторов?

Получив от короля Карла III формальное распоряжение сформировать новое правительство страны, сэр Кир впервые обратился к британцам в новом качестве, стоя у дверей официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит.

„На этот раз наша страна решительно проголосовала за проведение изменений и возвращение политики на службу обществу“, — заявил он, признав, что в британском обществе накопилась изрядная усталость от политических дрязг.

„Независимо от того, голосовали ли вы за лейбористов или нет — и даже особенно если не голосовали, — я говорю вам прямым текстом: мое правительство будет отстаивать ваши интересы“, — заверил собравшихся новый британский премьер.