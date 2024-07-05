Выборы в Британии: что говорят о триумфе лейбористов и поражении консерваторов?

Получив от короля Карла III формальное распоряжение сформировать новое правительство страны, сэр Кир впервые обратился к британцам в новом качестве, стоя у дверей официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит.
„На этот раз наша страна решительно проголосовала за проведение изменений и возвращение политики на службу обществу“, — заявил он, признав, что в британском обществе накопилась изрядная усталость от политических дрязг.
„Независимо от того, голосовали ли вы за лейбористов или нет — и даже особенно если не голосовали, — я говорю вам прямым текстом: мое правительство будет отстаивать ваши интересы“, — заверил собравшихся новый британский премьер.
Признав, что процесс изменений может занять некоторое время („страну нельзя изменить одним щелчком выключателя“), Стармер пообещал произвести „перезагрузку“ британской экономики, выстроив ее заново „по кирпичику“.
„Перемены начинаются уже с сегодняшнего дня!“ — заверил собравшихся на Даунинг-стрит журналистов новый премьер.
Консерваторы, находившиеся у власти с 2010 года и сменившие за это время пять премьеров подряд (Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак), потерпели катастрофическое поражение, показав на выборах худшие результаты в истории партии.
Теперь уже бывший премьер-министр Риши Сунак, в пятницу утром объявившей о своей отставке по итогам выборов, признал разгромное поражение консерваторов, назвав результаты голосования отрезвляющим вердиктом избирателей.
Сунак взял на себя ответственность за провал консерваторов, объявил о роспуске Кабинета и подал прошение об отставке, которое, как заявили в Букингемском дворце, король Карл III „принял с большим удовольствием“.
Судя по последним данным, Лейбористы получат в 650-местной Палате представителей 412 мандатов — против имевшихся у них в предыдущем составе 210.
Это лишь чуть ниже рекордного показателя 1997 года, когда под руководством Тони Блэра депутаты-лейбористы завоевали в нижней палате 418 кресел.
Бывший глава Партии независимости Соединенного Королевства и основной идеолог брексита Найджел Фарадж, ныне возглавляющий партию под названием „Реформы Великобритании“, сумел не только сохранить собственный мандат, но и помочь избраться в нижнюю еще трем своим сторонникам, получив, таким образом, в общей сложности четыре партийных мандата.
Такой же результат (четыре кресла) показали на прошедших выборах и „зеленые“. Это лучший показатель партии за все время ее существования.
В то же время полдюжины высокопоставленных тори, ранее входивших в состав правительства, даже не смогли переизбраться на новый срок.
В частности, свои места в нижней палате потеряли министр обороны Грант Шаппс, лидер парламентского большинства Пенни Мордаунт, которую прочили в следующие лидеры Консервативной партии, глава министерства бизнеса, энергетики и промышленности Джейкоб Риз-Могг и предшественница Сунака на посту премьера Лиз Трасс.
Особенно показательно поражение Трасс в своем избирательном округе, где на прошлых выборах она обошла конкурентов с огромным перевесом почти в 15 тысяч голосов.
Премьер ушел. Да здравствует премьер!
Президент Израиля Исаак Херцог поздравил Кира Стармера с триумфальной победой на выборах, выразив надежду на более тесное сотрудничество с новым британским правительством в условиях продолжающейся войны в секторе Газа.
Уходящему премьеру Херцог выразил „глубочайшую признательность и благодарность… за то, что он был на стороне израильского народа, особенно в этот сложнейший период“.
В поздравлении, направленном Стармеру от президента Украины Владимира Зеленского, тот выразил надежду, что Киев и Лондон останутся надежными союзниками.
„Вместе мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности — жизнь, свободу и международный порядок, основанный на верховенстве закона“, — написал украинский президент.
Заодно Зеленский поблагодарил и ушедшего в отставку Риши Сунака — за помощь, оказанную Украине британскими властями для защиты от российского вторжения
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, которой прочат место главы европейской дипломатии, направила Стармеру послание, в котором подчеркивается важность „коллективной безопасности“ — что можно прочитать как растущие опасения по поводу российского вторжения в Украину.
„Эстония и Великобритания — крепкие союзники и ближайшие друзья, — говоррится в обращении Каллас. — Приверженность Великобритании нашей общей безопасности важно для каждого эстонца“.
Президент Европейского совета Шарль Мишель, поздравляя Стармера с триумфом, напомнил, что с момента референдума о выходе из Евросоюза прошло уже больше восьми лет.
„ЕС и Великобритания — важнейшие партнеры, сотрудничающие во всех областях, представляющих взаимный интерес для наших граждан“, — написал Мишель в бывшем „Твиттере“ (ныне платформа X).
Эммануэль Макрон, которому в воскресенье самому предстоит второй тур им же созванных досрочных выборов, заявил, что „продолжит начатую с Великобританией работу по двустороннему сотрудничеству, во имя мира и безопасности в Европе, климата и ИИ“.
Ирландский премьер Саймон Харрис также подчеркнул важность отношений с ближайшим соседом.
„С нетерпением жду возможности поработать с вами как с близкими соседями и друзьями, — заявил Харрис. — Отношения между Ирландией и Великобританией крепкие и очень важные. И я с нетерпением жду, чтобы они стали еще крепче“.
Нарендра Моди, в прошлом месяце одержавший победу на выборах в третий раз подряд, выразил Стармеру „самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания“, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил нового британского премьера с „исторической победой“ и призвал его засучить рукава.