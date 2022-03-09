"Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда говорят, что имеете шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме гибели и плена. Мы имеем перехват, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать войну, надо возвращаться к миру, уходите из наших домов, идите к себе", - призвал Зеленский.