Военная авиация Израиля в ночь на понедельник, 17 мая, произвела массированный ракетный обстрел города Газа. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Twitter, эти удары были направлены по объектам террористов в Газе.

Our fighter jets are currently striking terror targets in Gaza.