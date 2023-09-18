Введенные Китаем ограничения привели к перебоям с поставками дронов в Россию

Уже есть дефицит определенных типов дронов массой более 4 кг.
Издание пишет, что крупные российские производители дронов надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в России, но оформление может занять до года. Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях.
Продавцы китайских дронов в Россию пытаются наладить параллельный импорт, но он блокируется транзитными странами — например, Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза, пишет «Коммерсант».
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