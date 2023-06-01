"В течение нескольких минувших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыв враждебных намерений", — заявил Сырский.

Он также сообщил, что в последние дни ситуация на бахмутском направлении изменилась — значительно сократилась наступательная активность российских войск, а обстрелы города участились. Сырский считает, что "временное затишье" обусловлено выводом наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

О приостановке продвижения ВСУ в районе Бахмута ранее сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она утверждала, что под контролем Украины остаются юго-западные окраины города. "Обе стороны готовятся и усиливаются для дальнейших действий. Борьба за это направление продолжается", − заключила Маляр.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что город находится под полным контролем его отрядов. Позже с заявлением о "завершении освобождения Артемовска" (советское название Бахмута) выступило Минобороны РФ. В свою очередь украинские военные и чиновники захват города российскими силами отрицали.

25 мая Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута.