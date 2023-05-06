"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"!" - написал Олещук в Telegram-канале. По словам генерала, уничтожить ракету удалось при помощи американской системы ПВО Patriot.

Кроме того, Олещук указал, что ракета X-47 была выпущена боевым истребителем МиГ-31К с территории России. Попутно он напомнил согражданам: "Не надо бежать, как говорят в Украине, поперед батьки в пекло: преждевременно публиковать информацию, которой может воспользоваться враг".

Несколькими часами ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг обнародованное порталом Defense Express сообщение об уничтожении ракеты "Кинжал" над Киевом. "Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано", - сказал тогда Игнат изданию "Суспільне".