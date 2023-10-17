ВСУ: в результате ударов по аэродромах Луганска и Бердянска российские войска "понесли значительные потери"

 
bbcrussian.com
ФОТО: Shutterstock

Силы специальных операций Украины заявили, что на аэродромах Луганска и Бердянска были уничтожены девять российских вертолетов.

Как утверждается, ССО получили информацию о том, что российские войска разместили на аэродромах "значительное количество" авиационной и специальной техники, а также боеприпасов. После проверки эти данные и координаты аэродромов были переданы подразделениям ВСУ, которые, как следует из сообщения, в ночь на 17 октября нанесли удар по аэродромам.

В ССО заявили, что в результате удара российские войска «понесли значительные потери»: уничтожены девять вертолетов разных модификаций, специальная техника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы.

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