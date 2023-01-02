ВСУ: в новогоднюю ночь в Макеевке могли быть убиты 400 и ранены 300 российских мобилизованных

В результате, заявляет украинская сторона, было убито около 400 человек, около 300 ранены.

Как сообщается, мобилизованные россияне располагались в Макеевке (Донецкая область) в здании профтехучилища №19.

По некоторым сообщениям, появившимся в соцсетях, где распространяются видео из Макеевки, удар был нанесен из РЗСО HIMARS.

Российская сторона количество жертв не подтверждает. Пророссийские власти ДНР сообщают о более чем 15 раненых в результате этого обстрела.

ВСУ ведут массированные обстрелы западных окраин Донецка и нескольких районов Макеевки, сообщает ТАСС со ссылкой на администрации этих городов.