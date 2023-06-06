Он подчеркнул, что это продвижение происходит в рамках оборонной операции, которую украинцы много месяцев проводят на Бахмутском направлении. Пользуясь возможностью, они атакуют российских оккупантов.

“Мы продвигаемся. Эти сутки не стали исключением - от 350 до более 1000 метров было пройдено. Мы, в отличие от врага, делаем это, не как какая-то рекламная компания или там, знаете, “урапатриотизм”. У нас все согласно военной науке, просчитывается все, у нас наносятся удары по врагу, после этого идут штурмовые действия. И, как видим, это уже не первый раз, когда на этом направлении мы шаг за шагом добиваемся результатов, улучшаем свое тактическое положение, занимаем господствующие высоты, оттуда еще сильнее наносим удар по врагу, и потери противника - ежесуточно более 100 человек. Это, по-моему, красочный показатель того, насколько эффективно мы действуем. И эти усилия мы будем только наращивать”, - сказал Череватый.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. “Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции”, - сообщила она.