ВСУ: украинские системы ПВО зимой сосредоточатся на защите энергетических объектов

«Эти системы будут усиливать те же направления, которые и были в прошлом году. Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетически-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры», – сказал Игнат в эфире национального телемарафона.
По его словам, осень и зима станут рекордными по количеству «шахедов», которые запускает Россия. Игнат напомнил, что только за сентябрь было выпущено более 500 ударных дронов.
«Хочу напомнить, что за шесть месяцев отопительного сезона в прошлом году, в 2022–23 годах, против Украины было использовано более 1000 БПЛА типа Shahed. А сейчас уже полтысячи всего за один месяц. Понятно, что против этого оружия нужно тоже серьезно подготовиться», – добавил он.