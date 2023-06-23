23 июня 2023 г. 17:40

ВСУ ударили по базе Росгвардии в оккупированном Геническе

 
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix

Украинские войска нанесли удар по базе Росгвардии в оккупированном Геническе в Херсонской области. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

Он опубликовал видео, где издали видны клубы дыма:

“База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!”

Ранее оккупационные российские власти Херсонской области сообщили, что украинские силы нанесли удары по Геническу и Скадовску высокоточными крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Напомним, прошлой ночью Россия запустили 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 из стратегической авиации, пытаясь атаковать военный аэродром в Хмельницкой области. Все их сбила противовоздушная оборона Украины.

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