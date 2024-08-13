ВСУ создали закрытую зону в Сумской области на границе с РФ

Доступ в закрытую зону будут иметь только ее жители, которых будут допускать „по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне“.

Наступление ВСУ в Курской области

В соседней Курской области ВСУ уже на протяжении недели проводят военную операцию. 12 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинской армии находится около 1000 кв. км территории Курской области. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах, а также Беловском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС „Суджа“. Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.