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Различные источники сообщают, что вечером 13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота России.
Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas kreiseris „Moskva“
Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas kreiseris „Moskva“
© Scanpix / Reuters

Первым об этом сообщил украинский волонтер и блогер Александр Карпюк (Serg Marco).

Он отметил, что российский корабль украинцы подбили двумя ракетами "Нептун". Впоследствии эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Позже глава Одесской ОВА подтвердил в Twitter, что сегодня украинские военные попали в ракетный крейсер "Москва". Он отметил, что это именно тот "российский корабль", которому пограничники с острова Змеиный указали курс.
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"Именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", — написал Максим Марченко.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину также поделился со зрителями этой новостью, которую, судя по аудитории юриста, услышат и в России.

"С флагманом российского Черноморского флота крейсером "Москва" произошла неожиданность. Сильно горит. Просто сейчас. А штормовое море, поэтому неизвестно, окажут ли ему соответствующую помощь. Там 510 членов экипажа…", — сообщил Арестович.

Версия России

Как сообщили позже в Минобороны России, на борту ракетного крейсера "Москва" из-за пожара сдетонировал боезапас, пишут РИА-Новости.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения", — говорится в заявлении.

Экипаж полностью эвакуирован. Причины случившегося устанавливаются.

Оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, не представляется возможным.

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