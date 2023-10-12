ВСУ сообщили о повреждении корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ

В интервью «Радио Свобода» Плетенчук подтвердил, что корабль получил повреждения, однако не уточнил, что стало их причиной.

«Я не могу вам предоставить никакой информации относительно обстоятельств этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть», — сказал этому СМИ Плетенчук.

Он добавил, что «Павел Державин» принадлежит к российскому Черноморскому флоту, хотя ранее в составе украинских ВМС был корабль с таким же названием.

Ранее украинские СМИ сообщали, что большой сторожевой корабль «Павел Державин» был поврежден, когда стоял на рейде около Севастополя.

Один из проукраинских крымских телеграм-каналов сообщает, что в среду утором слышали в городе звуки взрыва. Представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук утверждал, что корабль, находившийся на внешнем рейде Севастополя, мог подорваться на российской морской мине.