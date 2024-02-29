ВСУ сообщили о гибели военных 73-го морского центра спецопераций

"Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю", — говорится в сообщении.

Подробности задания и где его выполняли военные ВСУ не уточняются. Сколько человек погибло, не сообщается.

Чиновники аннексированной РФ Херсонской области и пропагандисткие российские издания сообщили, что группа украинских диверсантов пыталась высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области.

Председатель местного пророссийского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что речь идет о группе 73-го морского центра ВМС Украины, которая была практически полностью "уничтожена" российскими военными.