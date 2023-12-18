ВСУ сокращают операции на фронте из-за нехватки западной помощи — Тарнавский

 
bbcrussian.com
V. Zelenskis lanko karius fronte
V. Zelenskis lanko karius fronte
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Украинские войска сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов на передовой и свернули некоторые военные операции из-за недостатка иностранной помощи, пишет Reuters, цитируя командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Есть проблемы с боеприпасами, особенно [снарядами] советского образца — 122 и 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта", — сказал он агентству.

По его словам, нехватка артиллерийских снарядов стала «очень большой проблемой», а сокращение иностранной военной помощи влияет на ситуацию на поле боя.

"Тех объемов, которые у нас есть сегодня, не хватает с учетом наших потребностей. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые перед собой ставили, и сокращаем их", — добавил Тарнавский.

Российские военные, добавил он, также испытывают проблемы с боеприпасами, не уточнив, какие именно.

По словам Тарнавского, на юго-восточном фронте на некоторых участках украинские военные перешли к обороне, но пытаются атаковать на других участках фронта.

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