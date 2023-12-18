ВСУ сокращают операции на фронте из-за нехватки западной помощи — Тарнавский

"Есть проблемы с боеприпасами, особенно [снарядами] советского образца — 122 и 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта", — сказал он агентству.

По его словам, нехватка артиллерийских снарядов стала «очень большой проблемой», а сокращение иностранной военной помощи влияет на ситуацию на поле боя.

"Тех объемов, которые у нас есть сегодня, не хватает с учетом наших потребностей. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые перед собой ставили, и сокращаем их", — добавил Тарнавский.

Российские военные, добавил он, также испытывают проблемы с боеприпасами, не уточнив, какие именно.