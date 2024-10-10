ВСУ смогут удерживать районы Курской области еще месяцы

Украинские войска смогут удерживать занятые ими территории Курской области еще как минимум несколько месяцев, сообщило в среду, 9 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных источников в администрации США. По их словам, у украинских военных налажена система снабжения войск, находящихся на территории РФ, в том числе боеприпасами, с нехваткой которых не так давно сталкивались вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сосредоточиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.