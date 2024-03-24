ВСУ: Силы обороны Украины поразили два российских корабля

"Ямал" и "Азов" были построены еще во времена СССР на территории Польши по заказу советского ВМФ, отмечает украинское издание "Обозреватель". В частности, БДК "Ямал" принимал прямое участие в вооруженной агрессии России против Грузии в 2008 году высадкой десанта в порту Поти с целью уничтожения кораблей ВМС Грузии. В последнее время оба корабля базировались в Крыму и принимали участие в боевых действиях РФ против Украины.

Севастополь попал под массированную ракетную атаку

Аннексированный Крым и Севастополь подверглись ракетной атаке накануне вечером. Украинский "24 канал" со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Симферополе, а также в Севастополе и нескольких городах вблизи него были слышны взрывы и работа ПВО.