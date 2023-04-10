Тактикой "выжженной земли" называют военные действия, которые направлены на уничтожение любых важных объектов на территории с тем, чтобы они не достались врагу.

По словам Сырского, Россия в Бахмуте "уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии".

Он также заявил, что украинские войска смогли истощить силы ЧВК "Вагнер", наемники которой составляют значительную часть российских сил, ведущих бои за Бахмут. Из-за этого Россия вынуждена "привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения", заявил Сырский.

Бахмут с начала 2023 года стал самой горячей точкой боевых действий в Украине. Россия и Украина ведут изматывающие бои за контроль над городом.