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Российские военные в Бахмуте перешли к тактике "выжженной земли", заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Bachmutas
Bachmutas
© AFP / Scanpix

Тактикой "выжженной земли" называют военные действия, которые направлены на уничтожение любых важных объектов на территории с тем, чтобы они не достались врагу.

По словам Сырского, Россия в Бахмуте "уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии".

Он также заявил, что украинские войска смогли истощить силы ЧВК "Вагнер", наемники которой составляют значительную часть российских сил, ведущих бои за Бахмут. Из-за этого Россия вынуждена "привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения", заявил Сырский.

Бахмут с начала 2023 года стал самой горячей точкой боевых действий в Украине. Россия и Украина ведут изматывающие бои за контроль над городом.

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bbcrussian.com
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