ВСУ: Россия готовит масштабное наступление на Славянск

Российские вооруженные силы готовят масштабное наступление в направлении Славянска, для чего перебрасывает в этот район дополнительную технику и подразделения, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в понедельник, 30 мая.

В районе Славянска находится центр украинских сил обороны в Донбассе, отмечает агентство dpa. В Краматорске - крупнейшей агломерации Донбасса, которая до сих пор остается под контролем Киева - дислоцируется высшее командование вооруженных сил Украины на востоке страны, отмечает агентство.

Войска РФ проводят перегруппировку для возобновления штурма по направлениям Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково, сообщили в Генштабе ВСУ. Российские войска также перебросили в район Изюма 250 единиц вооружения и военной техники и отремонтировали железнодорожный мост в районе города Купянска, чтобы ускорить снабжение. Севернее Изюма также дислоцировалась эскадрилья российских ударных вертолетов Ка-52, которые считаются самыми современным вертолетами этого типа в России.

Российские войска также готовятся к атаке в направлении Славянска со стороны недавно захваченного ими города Лиман. В Северодонецке российские части уже закрепились на северо-востоке и юго-востоке города. Сюда также планируется переброска дополнительных подразделений из России, пишет Генштаб ВСУ. Западнее города российские войска пытаются продвинуться в направлении Бахмута и таким образом перерезать последний путь снабжения Северодонецка и окружитьукраинские войска, сообщили в Генштабе.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что российские силы вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка. "Трудные бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага в глубь страны", - написал Гайдай.