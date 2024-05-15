ВСУ переведены "на более выгодные позиции" в районе Волчанска

Волчанск и Лукьянцы расположены на севере Харьковской области вблизи границы с Россией.
Накануне командование ВСУ заявило, что украинские военные отбили на Харьковском направлении 11 атак противника, в частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, российское Шебекино - Волчанск.
Ранее Генштаб ВСУ признал, что российские силы имели "частичный тактический успех" в боях за пограничный город Волчанск, но, как утверждают в Киеве, российское наступление там пока остановлено.
В свою очередь, Минобороны России заявляло, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько сёл в Харьковской области на границе с Россией. Среди них - Плетеневка и Гатище к северу от Волчанска, а также Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья. Украинский проект Deep State подтверждает, что российским военным удалось закрепиться в нескольких сёлах на харьковском и волчанском направлениях.
Тем временем американский Институт изучения войны пишет в своей сводке, что темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области за последние сутки замедлились.
По оценке аналитиков, характер наступательной активности армии России соответствует версии, что приоритетом российских военных является создание буферной зоны в районе границы, а не более глубокое проникновение в Харьковскую область.
Испанское издание EFE со ссылкой на источники и CNN Portugal сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированные на конец недели визиты в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на фронте в Харьковской области.
В Мадриде Зеленский должен был встретиться с премьер-министром Педро Санчесом для подписания соглашения по безопасности. Украинского президента также должен был принять король Фелипе VI.
Киев не комментировал сообщения СМИ об отмене визитов Зеленского в Испанию и Португалию.