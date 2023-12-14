ВСУ опровергли потерю Марьинки

Украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале в среду, 13 декабря, рассказал о ситуации на Марьинском направлении. По его словам, сейчас идет сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки. В частности, было отбито 11 атак."В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - говорится в его сообщении.

В вечерней сводке генштаба ВСУ говорится лишь о том, что "на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников".

Вбросы российских "военкоров" о взятии Марьинки