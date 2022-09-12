aA
Силы обороны Украины за минувшие сутки вытеснили российские войска еще из более 20 населенных пунктов, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 сентября.
ВСУ объявили об освобождении более 20 населенных пунктов за сутки
© Reuters / Scanpix

"Продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации. Эта тенденция сохраняется", — цитирует заявления ВСУ издание "Медуза".

Статьи по теме:
Эфир Delfi: Олег Жданов и Альвидас Медалинскас - перелом в войне
Bellingcat: Путин приказал олигархам и госучреждениям создавать ЧВК для "нового этапа" войны

В частности, отмечается в сводке, россияне покинули вместе с "награбленным имуществом" поселки Великий Бурлук и Двуречная в Харьковской области. Также российские военные с семьями уехали из города Сватово в Луганской области, где остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей, сообщает ВСУ.

В начале сентября украинская армия начала наступление в Харьковской области. В Минобороны РФ, комментируя отступление своих войск, заявили, что провели "операцию по свертыванию и переброске войск" для "наращивания усилий на Донецком направлении".

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия с начала сентября вернула более трех тысяч квадратных километров территории под контроль Украины. По оценке американского Института изучения войны (ISW), это больше, чем российская армия оккупировала с апреля. Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что украинские военные с начала сентября освободили более 40 населенных пунктов области.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры Украины

В нескольких районах Харькова и Полтавы вечером 11...

Глава МАГАТЭ призывает создать вокруг ЗАЭС охранную зону. Что там происходит?

Глава Международного агентства по атомной энергии...

Гибель "замглавы" Новой Каховки оказалась инсценировкой ФСБ

Убийства двух сотрудников оккупационной...

TOP новостей

Будут ли спасать жителей от непомерного роста цен? Ответ представителей правящих удивляет

Правительство Литвы уже обсуждает бюджет на следующий...

Новый рекорд инфляции в Литве: больше всего подорожали продукты одной группы

Инфляция в Литве продолжает расти, достигнут новый...

Эфир Delfi: Олег Жданов и Альвидас Медалинскас - перелом в войне

Наступление ВСУ и освобождение огромной территории от...

В Вильнюсе останавливают взрывные работы на площадке нацстадиона: обломки попали в дом

В понедельник на территории национального стадиона в...

В этом году в Литве уволили в два раза больше работников, чем в прошлом: уже есть влияние цен на электричество

В этом году в Литве уволили в два раза больше...