ВСУ обстреляли Антоновский мост около Херсона из установок HIMARS. Движение по нему полностью закрыли

"Работа нашей артиллерии настолько щепетильна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника. Потому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранными", – сказала она.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утром 27 июля заявил, что мост полностью закрыт для движения после обстрела. Ранее он утверждал, что мост не получил никаких повреждений.

"Мост стоит, мост на самом деле действительно был обстрелян, но это не говорит о том, что мы должны каким-то образом кого-то там испугаться, куда-то бежать", – говорил Стремоусов.

По его словам, за несколько часов по мосту было выпущено более 10 ракет – некоторые из них перехватило ПВО, но некоторые попали в мост. При этом Стремоусов утверждает, что сооружение не было полностью разрушено. Он отметил, что удары были нанесены из установок HIMARS.

Антоновский мост является одной из трех переправ через Днепр, контролируемых российской армией. По нему идет снабжение российской группировки, находящейся на правом берегу реки.

Серия обстрелов Антоновского моста началась 19 июля. Пророссийская оккупационная администрация Херсонской области заявляла тогда, что мост обстреляли ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, украинская сторона подтвердила удар по мосту. 20 июля снова сообщалось, что по мосту из HIMARS было выпущено 11 ракет.