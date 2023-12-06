ВСУ: Ночью Россия выпустила по Украине 48 дронов

Российские войска в ночь на среду, 6 декабря, вновь нанесли массированные удары по территории Украины с помощью беспилотников - по Украине выпущено 48 ударных дронов "Шахед", сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram. В сообщении говорится, что дроны были запущены с двух точек - из аннексированного Крыма и из Курской области, 41 беспилотник удалось сбить.

По сообщению энергетической компании ДТЭК, Россия в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций.

"Из-за обстрелов без отопления оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией", - отметили в компании.

Из-за атаки дронов в Харьковской области повреждена критическая инфраструктура и разрушен дом. "В 23.25 и 3.00 в с. Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, повреждение критической инфраструктуры", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.