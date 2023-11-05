ВСУ атаковали судостроительный завод РФ в Керчи

Ранее информацию об атаке на судостроительный завод "Залив" в Керчи распространили российские СМИ.

По данным Минобороны РФ, по нему было выпущено 15 крылатых ракет, 13 из которых сбили средствами ПВО. При этом отмечалось, что в результате попадания ракеты получил повреждения корабль, находившийся на заводе.

Между тем украинская сторона к моменту публикации информацию о повреждении корабля РФ официально не подтвердила. Украинские СМИ высказывают предположение, что это может быть намеренной дезинформацией.