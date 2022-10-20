Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны

"Хорошая новость заключается в том, что мы наблюдаем самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории. 28 союзников уже ратифицировали соглашение", — рассказал Столтенберг. Он также напомнил, что Швеция уже интегрируется в гражданские структуры НАТО, а присоединение к военному блоку усилит его позиции на Балтике и Крайнем Севере.

Генсек также приветствовал усилия шведского руководства в выполнении пунктов меморандума, подписанного этим летом с Турцией: в частности, по отмене ограничений на продажу оружия Анкаре, сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и запрете на участие в деятельности Рабочей партии Курдистана и экстремистских организаций.

В свою очередь, премьер-министр Швеции, занявший свой пост на этой неделе, заявил о готовности встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Мы уже проинформировали об этом наших турецких друзей. Мы обсудили, какое расписание будет подходящим для такой поездки, так что да, это в моих планах", — ответил Кристерссон на вопрос журналиста. В том же вопросе упоминался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, о возможности переговоров с ним глава шведского правительства ничего не сказал.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в середине мая и подписали протоколы о присоединении к альянсу в начале июля. Против выступала Турция, обвинившая Стокгольм и Хельсинки в поддержке курдских организаций (их Анкара считает экстремистскими) и потребовавшая отменить эмбарго на поставки оружия. 28 июня на саммите в Мадриде лидеры трех стран уладили разногласия и заключили соответствующий меморандум.

Для обретения полноценного членства в Североатлантическом альянсе протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в оборонительный блок, должны ратифицировать во всех 30 странах, уже входящих в НАТО. Сейм Латвии сделал это 14 июля.