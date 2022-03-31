Где сейчас проходит та красная линия, которую не переступит Кремль, когда речь идет о вопросах безопасности? Этого никто больше не знает даже в такой стране, как Финляндия, имеющей большой опыт в считывании сигналов, посылаемых Россией.

Восточная граница Финляндии длинной более чем 1300 километров — самая протяженная у Европейского Союза с РФ. С момента окончании Второй мировой войны тут царит мир. Но после того, как Россия 24 февраля вторглась на территорию Украину, другого своего суверенного соседа, финны, похоже, больше не воспринимают свое безопасное положение как должное.

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Тем не менее на Ваалимаа, ближайшем к Хельсинки контрольно-пропускном пункте на финско-российской границе, после начала боевых действий в Украине по-прежнему все в порядке, заверяет капитан погранслужбы Юсси Пеккала. Единственное, по его словам, изменение — относительно небольшое число украинцев и россиян, которые пытаются бежать от вооруженного конфликта, направлять в Финляндию.

Бдительность — это норма

"Конечно, мы готовы и готовимся ко многим ситуациям, — отмечает Пеккала в интервью DW. — Я бы не сказал, что это состояние боевой готовности, но если вы находитесь на какой-либо границе, то она будет первым местом, где вы увидите любые изменения обстановки, происходящие в окружающем мире".

Такого рода изменения были бы крайне нежелательны для Финляндии, десятилетиями работавшей над поддержанием своего хрупкого геостратегического баланса — находясь вне военных союзов, заботливо поддерживая как корректные отношения с Москвой, так и свои хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы.

До сих пор финны считали, что им не нужны гарантии по взаимной защите в случае агрессии, которые имеют страны-члены НАТО, большинство населения последовательно отвергало любые предложения о вступлении в альянс. Так было до 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

Рост поддержки членства в НАТО: внезапно, но объяснимо

Внезапно, согласно опросу, проведенному в феврале по заказу финской национальной телекомпании YLE, 53% респондентов сообщили о поддержке вступления страны в НАТО. В марте этот показатель оказался еще выше — 62%. По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, при том, что всплеск поддержки членства в НАТО "огромен", причины этого ясны.

"Люди думали, что мы будем жить в мирное время в 2020-х годах, но теперь у нас война в центре Европы, недалеко от Финляндии", — констатировал министр в беседе с DW после встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в начале этого месяца, куда были приглашены Кайкконен и его шведский коллега.

Финский министр также пояснил, что в апреле правительство представит парламенту обновленную оценку изменившейся ситуации с безопасностью страны, решительно внеся в повестку дня обсуждение вопроса о НАТО. Многие считают, что после последующих затем общественных и парламентских дебатов Хельсинки будет добиваться членства в альянсе.

Воспоминания о "зимней войне" приносят новый холод

Для финнов переосмысление рисков для их независимости касается не только будущего, это также и воспоминания о прошлом. Советский Союз вторгся в Финляндию в 1939 году. В ходе так называемый "зимней войны" Москва, как и сейчас в Украине, оправдывала свое вторжение тем, что его якобы спровоцировала сама Финляндия. Финны тогда, сражаясь практически в одиночку, сохранили свою независимость ценой огромных потерь — человеческих жизней, территории и благополучия.

С тех пор они готовились сделать это снова, если потребуется. Согласно принципу обеспечения национальной безопасности "все общество", взрослое население Финляндии проходит обучение, чтобы быть самодостаточным в любой чрезвычайной ситуации — будь то природные катаклизмы, промышленные аварии или действия соседей, нарушающих границу.

Финские резервисты остаются в форме

В Вантаа, пригороде Хельсинки, резервисты финской армии работают над тем, чтобы поддерживать свою стрелковую подготовку на должном уровне. В течение последнего месяца тренировки тут проходят больше людей, чем когда бы то ни было. При этом резко возросло количество вновь зачисленных как на занятия по самообороне, так и на курс подготовки резервистов.

Антти Кеттунен, председатель клуба резервистов Вантаа, рассказывает, что за первые две недели после вторжения России в Украину число членов клуба выросло на 20%, достигнув 250 человек. "Мы никогда не видели ничего подобного", — признался Кеттунен. "Ситуация в Украине показывает, что все возможно. Вы должны быть готовы, — добавляет Минна Ненонен, глава Ассоциации финских резервистов. — Но это не паника. Просто люди хотят выжить. А теперь пришло время учиться этому".

Москва грозит последствиями

Но стремление к дополнительной защите, которую обеспечивает странам-членам НАТО статья 5 Вашингтонского договора, в которой идет речь о взаимной обороне, сопряжено со своими собственными рисками, исторически остававшимися частью сдерживающего фактора для стремления Финляндии к вступлению в альянс. Сегодня Москва неоднократно и недвусмысленно угрожала Хельсинки "серьезными политическими и военными последствиями", если страна двинется в сторону подачи заявки на членство в НАТО.

Министр обороны Кайкконен говорит, что Хельсинки тут верит Кремлю на слово: "Со стороны России будет какая-то реакция. Какой она окажется на практике, сказать невозможно". Учитывая данную неопределенность, советник парламента Анри Ванханен ситуацию с подачей заявки на вступление Финляндии в НАТО описывает так — "сейчас или никогда".

"Если мы не присоединяемся к альянсу, то тогда должны объяснить причину, — указывает он. — Что является основой нашей безопасности сейчас и в будущем? Достаточно ли для ее обеспечения нашего тесного сотрудничества с ЕС в оборонной сфере? Мы не знаем".

Ванханен полагает, что вступление Финляндии в НАТО было бы хорошим шагом и для самого альянса. "Мы не потребители безопасности", — уверен советник парламента. Благодаря хорошо подготовленным вооруженным силам, полной оперативной совместимости их с НАТО и ключевому региональному местоположению "мы на самом деле являемся донорами безопасность", заключил Анри Ванханен.