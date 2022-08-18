Правительство Эстонии приняло решение о таком запрете 11 августа.
Решение не касается граждан России, которым шенгенская виза была выдана другой страной, а также лиц, имеющих постоянный вид на жительство и постоянно проживающих в Эстонии.
Исключение также распространяется на сотрудников посольства России в Эстонии и их родственников; работников, непосредственно занимающихся перевозкой товаров и услуг; лиц, подпадающих под действие норм Европейского союза о свободе передвижения; лиц, посещающих близких родственников, и лиц, прибывающих по гуманитарным причинам.
Принято решение о продлении на год виз для тех российских студентов, которые нуждаются в ней для завершения обучения в эстонских вузах.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в этом месяце будет обсуждаться общеевропейский запрет на выдачу виз гражданам России.
В то же время он выразил уверенность, что нормы Евросоюза позволяют принимать решение о выдаче запрета на въезд для лиц с визой шенгенской зоны, выданной другим государством-членом.
В качестве примера он привел пандемию Covid-19, когда страны получили возможность вводить запрет на въезд из других стран блока.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприятие Perlas Energija прекращает деятельность: важная дата для клиентов - 28 августа что делать клиентам?
Perlas Energija прекращает деятельность. Поставлять...
Президент Литвы обязал правительство защитить жителей от шока, связанного с ценами на электричество
В четверг утром состоялась встреча президента Литвы...
Советник президента Литвы сомневается, что ЕС договорится об ограничении выдачи виз россиянам
Старший советник президента Гитанаса Науседы по...
Новый прогноз синоптиков: когда отступит жара
В четверг по-прежнему будет очень тепло. Зона высокого...
Вступает в силу запрет на въезд в Эстонию гражданам России по выданным страной шенгенским визам
С четверга Эстония запрещает въезд в страну гражданам...