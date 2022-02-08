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Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президенты двух стран обсудили конфликт на востоке Украины и договорились о сотрудничестве в нескольких сферах, в том числе о финансовой помощи Украине. Накануне Макрон провел встречу с Путиным в Москве.
Zelenskis ir Macronas
Zelenskis ir Macronas
© Reuters / Scanpix

Переговоры Макрона с Зеленским затянулись; президенты вышли к прессе на час позже, чем было запланировано. Из-за этого брифинг провели в укороченном формате - по одному вопросу Макрону и Зеленскому от украинской и французской прессы.

Зеленский, открывая встречу, отметил, что это первый за 24 года визит французского президента в Киев, и сказал, что в центре переговоров был мирный процесс на востоке Украины.

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Украинский президент объявил, что достиг с Макроном нескольких договоренностей о сотрудничестве. Помимо финансовой помощи, французские компании помогут Украине реформировать оборонный сектор, а украинская железнодорожная монополия купила у Франции новые локомотивы.

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции - выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", - сказал украинский лидер.

Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.

Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.

Касаясь ситуации на востоке страны, Зеленский сказал, что ожидает встречи "Нормандского формата" на уровне политических советников. Ранее Елисейский дворец заявил, что Макрон договорился о проведении такой встречи с Путиным.

"Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", - резюмировал украинский лидер.

Макрон призвал обе стороны к спокойствию в словах и поступках. Он заявил, что переговоры о ситуации на Украине после его встреч с Путиным и Зеленским могут продвигаться вперед и что для снижения напряжения между Россией и Западом есть конкретные, практические решения.

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать недавние слова Владимира Путина, призвавшего Украину выполнять Минские соглашения и процитировавшего часть частушки: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Отвечая, украинский президент перешел на русский язык и сказал, что от терпения украинцев в этом конфликте действительно многое зависит.

Макрон и Кремль: споры об исходе переговоров

Прибыв в столицу Украины во вторник утром, Макрон сделал новое заявление о результатах своих переговоров с Путиным о ситуации вокруг Украины.
"Я понял, что не будет ни ухудшения, ни эскалации [конфликта]", - сказал он журналистам в аэропорту.

"Мой целью было остановить игру, предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. - добавил Макрон. - Я считаю, что достиг этой цели".
Предположительно, то же самое Макрон передаст и президенту Зеленскому. Лидеры встретились в Мариинском дворце в Киеве.

Ранее Москва и Париж сделали разнящиеся заявления о прошедших в понедельник переговорах президента Франции Макрона с Путиным.

Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что Москва обязалась не начинать военных действий и не делать шагов, которые могли бы привести к обострению конфликта, и вывести российские войска из Беларуси после совместных учений.

Это быстро начали отрицать в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обратил внимание, что речь о том, что российские войска могли бы остаться в Беларуси после учений, никогда не шла.

"FT, конечно же, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно", - сказал Песков журналистам.

Позднее Елисейский дворец распространил заявление, в котором также говорилось о выводе российских войск из Беларуси, соглашении вести структурированный диалог о европейской безопасности и встрече "Нормандского формата" (Германии, России, Украины и Франции) на уровне советников.

Запад обвиняет Москву в намерении начать новое военное вторжение на территорию Украины и говорит о беспрецедентной концентрации российских войск у ее границ.

Кремль настаивает, что не намерен начинать войну с Украиной, но требует от западных стран предоставить "гарантии безопасности", в том числе закрыть для Украины дорогу в НАТО.

Североатлантический альянс уже назвал эти требования неприемлемыми, о чем заявил Москве.

Владимир Путин неделю назад прокомментировал ответ НАТО на российские требования, судя по всему его разочаровавший.

"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - сказал он после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Европа и США посылают России сигналы о том, что новая агрессия повлечет за собой тяжелейшие санкции против России.

Встреча Макрона с Путиным в понедельник стала очередным шагом в развитии этого дипломатического конфликта, но многие комментаторы отмечают, что никаких крупных и конкретных шагов по деэскалации оговорено не было.

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