Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится в США 15 ноября

Лидеры двух государств обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, сохраняющуюся важность поддержания открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных проблем.

Ожидается, что встреча состоится в рамках саммита стран Азиастко-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдёт в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

МИД КНР подтвердил визит Си в США для участия в китайско-американских переговорах.